Da oggi a martedì, circa 45 milioni di veicoli attraverseranno le strade italiane durante il ponte del 2 giugno. Le aree più trafficate sono le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico. Si registrano congestioni e rallentamenti, in particolare sulle principali arterie di collegamento tra città e località turistiche. La viabilità è sotto pressione, con particolare intensità nelle ore di punta. Nessun incidente grave segnalato fino a questo momento.

L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi, venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. In vista del weekend il traffico si intensificherà già nella serata di oggi. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulla rete stradale da oggi a martedì

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