Per il ponte del 2 giugno, le linee di metropolitana e di superficie di Atm subiranno variazioni negli orari e modifiche nel servizio. Le modifiche riguarderanno principalmente le corse festive e i servizi serali, con alcune linee che opereranno con orari ridotti o frequenze diminuite. Si consiglia di consultare le specifiche tabelle orarie pubblicate dall’azienda prima di pianificare gli spostamenti.

Milano, 29 maggio 2026 – Nell’anno dei ponti – ma, attenzione, il prossimo sarà assai meno ricco di opportunità per “staccare” – si avvicina anche quello del 2 giugno. Atm ha disposto una serie di variazioni al servizio, anche se nel lungo week-end si terrà anche l’anteprima estiva dell’Artigiano in Fiera, manifestazione per cui è previsto, invece, un potenziamento rispetto ai normali giorni festivi nel servizio di M1. Orari e servizi. La metropolitana lunedì 1 giugno osserverà l’orario del sabato, mentre martedì 2 giugno – Festa della Repubblica – sarà rispettato l’orario festivo. Confermato, come detto, il potenziamento del servizio di M1 (rispetto ai tradizionali festivi) da e verso Rho Fieramilano, dove è in programma l'anteprima estiva dell’Artigiano in Fiera, la vetrina di dicembre delle migliori produzioni artigianali italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte del 2 giugno: orari e modifiche del servizio per metropolitana e linee di superficie Atm

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