Servizio potenziato della metropolitana durante il ponte del 1° maggio | gli orari

Durante il ponte del 1° maggio 2026, il servizio della metropolitana di Torino subirà un potenziamento. La linea sarà attiva con orari estesi, con le prime corse già alle 5:30 del 30 aprile e l’ultima alle 24. Il 1° maggio le partenze partiranno invece alle 7, con l’ultima corsa in programma in tarda serata. Questi orari si applicano ai capolinea delle linee durante le giornate di festa.

Servizio potenziato della metropolitana di Torino in occasione del ponte del 1° maggio 2026. La linea della metropolitana osserverà i seguenti orari: giovedì 30 aprile: prima partenza alle 5:30 e ultima partenza alle 24 dai capolinea; venerdì I° Maggio prima partenza alle 7 e ultima partenza.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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