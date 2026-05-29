Nel ponte del 2 giugno, gli agriturismi in Campania registrano un aumento significativo delle prenotazioni. La regione si prepara a un afflusso crescente di visitatori interessati al turismo rurale e alle esperienze enogastronomiche. Le strutture segnalano un incremento delle richieste rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le prenotazioni arrivano da diverse parti d’Italia e anche dall’estero. Non sono stati comunicati dati ufficiali sul numero totale di prenotazioni o sulle strutture coinvolte.

NAPOLI, 29 MAGGIO 2026 – La Campania si prepara a vivere un ponte del 2 giugno all’insegna del turismo rurale e dell’enogastronomia. Oltre 600 agriturismi distribuiti tra coste, aree interne e territori collinari sono pronti ad accogliere migliaia di visitatori italiani e stranieri che hanno scelto la regione per trascorrere il lungo weekend della Festa della Repubblica. Secondo le stime di Coldiretti e Campagna Amica, saranno circa 650mila i turisti che soggiorneranno negli agriturismi italiani durante il ponte del 2 giugno. Di questi, 500mila saranno italiani e 150mila stranieri, provenienti soprattutto da Germania, Svizzera, Francia e Olanda. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Ponte del 2 giugno, boom di prenotazioni negli agriturismi campani

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