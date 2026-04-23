Esodo ponte di primavera Anas prevede 95 milioni di spostamenti – Il video

Dal 23 aprile al 3 maggio, sulla rete gestita da Anas, si stimano circa 95 milioni di spostamenti di veicoli in occasione del ponte di Primavera. L’afflusso coincide con le festività della Festa della Liberazione e del Festa dei Lavoratori. La società del Gruppo Fs ha reso noto il numero di veicoli previsto per tutto il periodo, che comprende le giornate di maggiore traffico legate alle festività.

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%; domani, venerdì 24 aprile, del +6% e sabato 25 aprile un calo del -11%, giornata in cui tutte le destinazioni saranno raggiunte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati.🔗 Leggi su Open.online

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