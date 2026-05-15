Traffico Roma domenica da bollino rosso | cosa sapere prima di muoversi

Domenica 15 maggio 2026, a Roma si prevede un intenso flusso di veicoli, portando alla costituzione di un bollino rosso sulla rete stradale. La congestione interesserà principalmente le vie principali e le zone di accesso ai centri cittadini, con possibili rallentamenti e code. Le autorità hanno predisposto misure di controllo e limitazioni temporanee per gestire l’afflusso di automobili e garantire la sicurezza pubblica. I residenti e i visitatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti e a monitorare gli aggiornamenti sul traffico.

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Roma, 15 maggio 2026 – Sarà una domenica delicata per la mobilità e la sicurezza a Roma. Nel giorno del derby Roma-Lazio allo stadio Olimpico e delle finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico, la Capitale dovrà gestire anche un corteo nella zona del Pigneto e alcune chiusure legate a una festa parrocchiale a Centocelle. La giornata sarà già segnata dalla concentrazione di migliaia di persone nell’area compresa tra l’Olimpico e il Foro Italico, dove i dispositivi di ordine pubblico e viabilità saranno rafforzati per la concomitanza dei due grandi eventi sportivi. A questo quadro si aggiungono ulteriori appuntamenti in altri quadranti della città, con possibili ripercussioni sulla circolazione e sul trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Autostrade: domenica da bollino rosso, le previsioni di trafficoLa giornata di domenica 3 maggio 2026 si preannuncia come momento critico per la rete autostradale ligure per via dei rientri. Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenicaLe previsioni di traffico del ponte dal 1 maggio 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Da Milano a Roma? reddit Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggioFine settimana intenso per la viabilità nella Capitale fra eventi, lavori e manifestazioni. Ecco una guida utile su come muoversi in città durante il prossimo weekend ... romatoday.it Traffico Roma del 08-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità un incidente provoca sulla via Pontina tra Castel Romano e il bivio ... romadailynews.it