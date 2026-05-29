Per il ponte del 2 giugno si prevedono circa 45 milioni di veicoli in movimento sulla rete stradale. Sabato, il traffico al Brennero sarà interrotto a causa di una manifestazione ambientalista. La prima fase di esodo estivo si concentra principalmente nel fine settimana, con numeri di spostamenti elevati rispetto ai giorni normali. La presenza di blocchi temporanei al confine è prevista in alcune aree.

Prima prova di esodo estivo con il ponte del 2 giugno: l’Anas prevede 45 milioni di spostamenti. Sabato blocco al Brennero per una manifestazione ambientalista. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ponte 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete

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