Maxi ponte di Primavera 95 milioni di veicoli sulla rete Anas

Durante il periodo di ponte di Primavera, la rete gestita da Anas si aspetta il transito di circa 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Il traffico è molto sostenuto e sul territorio sono impegnati circa 2.500 operatori per la gestione delle strade. Sono stati adottati divieti di transito per i mezzi pesanti per garantire la fluidità e la sicurezza sulla rete.

Maxi ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Traffico intenso, 2.500 operatori in servizio e stop ai mezzi pesanti. Il maxi ponte di Primavera porta numeri da record sulla rete Anas. Tra la Festa della Liberazione e il 1° maggio, sono attesi circa 95 milioni di veicoli da oggi fino a domenica 3 maggio. Una mobilità straordinaria che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Sud e le Isole, mete privilegiate dai turisti in queste giornate di festa. Secondo le stime Anas, oggi e domani il traffico crescerà del 6%, mentre sabato 25 aprile è previsto un calo dell’11%, giornata in cui la maggior parte dei viaggiatori avrà già raggiunto la destinazione.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Maxi ponte di Primavera, 95 milioni di veicoli sulla rete Anas Notizie correlate Maxi ponte di Primavera, Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli: l'Adriatica osservata specialeSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Esodo di Pasqua, previsti da Anas 60 milioni di veicoli sulla rete stradale italiana – Il video(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2026 Anas (Gruppo FS) stima circa 60 milioni di transiti sulla propria rete stradale tra oggi e martedì 7 aprile per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Ponte del Primo Maggio: le mete perfette per una mini vacanza; Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa; Roma, feste e ponti: la guerra non fa paura, un altro boom di turisti nella Capitale. Maxi ponte di Primavera, previsti 95 milioni di veicoli sulla rete Anas fino al 3 maggioROMA (ITALPRESS) – Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi ... italpress.com Traffico per il maxi ponte di primavera, 95milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio: picchi del +10% al Centro e al SudSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. ilmattino.it #meteoitalia ITALIA TRA SOLE E INSTABILITÀ: PRIMAVERA IN MOVIMENTO! Oggi, giovedì 23 aprile 2026, il meteo regala un mix tipicamente primaverile Nord: giornata in gran parte soleggiata con qualche nube innocua, soprattut - facebook.com facebook 22/4/26. Foto dai "Vivai Agostini" a Villa del Bosco, comune di Correzzola. I colori della primavera ormai inoltrata. (foto G. Albertini) x.com