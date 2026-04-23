Maxi ponte di Primavera 95 milioni di veicoli sulla rete Anas

Da lopinionista.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo di ponte di Primavera, la rete gestita da Anas si aspetta il transito di circa 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Il traffico è molto sostenuto e sul territorio sono impegnati circa 2.500 operatori per la gestione delle strade. Sono stati adottati divieti di transito per i mezzi pesanti per garantire la fluidità e la sicurezza sulla rete.

Maxi ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Traffico intenso, 2.500 operatori in servizio e stop ai mezzi pesanti. Il maxi ponte di Primavera porta numeri da record sulla rete Anas. Tra la Festa della Liberazione e il 1° maggio, sono attesi circa 95 milioni di veicoli da oggi fino a domenica 3 maggio. Una mobilità straordinaria che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Sud e le Isole, mete privilegiate dai turisti in queste giornate di festa. Secondo le stime Anas, oggi e domani il traffico crescerà del 6%, mentre sabato 25 aprile è previsto un calo dell’11%, giornata in cui la maggior parte dei viaggiatori avrà già raggiunto la destinazione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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