Durante la stagione calda, si osserva un incremento di gonfiore, pesantezza e ritenzione idrica alle gambe. Un personal trainer ha pubblicato un libro in cui spiega che i polpacci sono essenziali per la circolazione sanguigna e il benessere delle gambe. Secondo l’autore, mantenere i polpacci leggeri e tonici può contribuire a migliorare la salute delle gambe, considerandoli come un “secondo cuore”.

Seguito da oltre un milione e mezzo di persone sui social, Boceda ha costruito il suo metodo osservando una realtà molto concreta: moltissime donne si allenano senza ottenere risultati duraturi perché trascurano un elemento fondamentale, cioè il sistema circolatorio. Le sue celebri routine circolatorie partono proprio da questo principio e si basano su esercizi semplici, sostenibili e mirati, pensati per aiutare il corpo a drenare, alleggerirsi e recuperare energia. Tra le zone più sottovalutate - ma decisive - ci sono proprio i polpacci. Non solo una questione estetica, ma un vero centro funzionale del benessere delle gambe. Boceda li definisce «il secondo cuore» del corpo umano: muscoli fondamentali per il ritorno venoso, la postura, la camminata e la sensazione quotidiana di leggerezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Polpacci leggeri, gambe più sane: il personal trainer Christian Boceda spiega perché sono il nostro «secondo cuore»

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