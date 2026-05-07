Per il Met Gala, le celebrità si sono sottoposte a programmi di allenamento intensivi con i personal trainer, concentrandosi su esercizi di resistenza e tonificazione muscolare. Sono state seguite diete specifiche per ridurre il peso e migliorare la definizione corporea, e sono state adottate routine di stretching per aumentare la flessibilità. La preparazione fisica è durata settimane, con sessioni regolari e interventi mirati per evidenziare la muscolatura e ottenere un aspetto più scolpito.

Il Met Gala sarà anche la serata più importante del mondo della moda, ma sfoggiare look audaci spesso richiede ai partecipanti di mettere in mostra il proprio corpo tanto quanto gli abiti — cosa particolarmente vera con il tema di quest’anno, Fashion Is Art. Ma qual è il segreto per preparare il proprio corpo a un livello di attenzione pari a quello riservato ai capolavori esposti appena oltre gli iconici gradini della sede dell’evento? A quanto pare, le star più famose non si allenano in vista del Met Gala. «Le persone furbe, e i miei clienti, si allenano sempre, perché questo tipo di eventi capitano costantemente», spiega Jason Walsh, uno dei personal trainer più richiesti del mondo dello spettacolo, che vanta una schiera di clienti famosi tra cui Pedro Pascal, Donald Glover, Sebastian Stan, Bradley Cooper, Miles Teller e Taron Egerton.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come si sono preparati fisicamente le celebrity per il Met Gala, secondo i loro personal trainer

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