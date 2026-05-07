Le celebrità che parteciperanno al Met Gala hanno seguito programmi di allenamento specifici preparandosi fisicamente, secondo quanto riferito dai loro personal trainer. Questi allenamenti includono esercizi di resistenza, cardio e rafforzamento muscolare per migliorare l’aspetto del corpo e garantire stabilità e comfort durante la serata. La preparazione fisica è stata pianificata in modo da adattarsi alle esigenze di ogni partecipante, con l’obiettivo di valorizzare i look audaci e complessi che sfoggeranno.

Il Met Gala sarà anche la serata più importante del mondo della moda, ma sfoggiare look audaci spesso richiede ai partecipanti di mettere in mostra il proprio corpo tanto quanto gli abiti — cosa particolarmente vera con il tema di quest’anno, Fashion Is Art. Ma qual è il segreto per preparare il proprio corpo a un livello di attenzione pari a quello riservato ai capolavori esposti appena oltre gli iconici gradini della sede dell’evento? A quanto pare, le star più famose non si allenano in vista del Met Gala. «Le persone furbe, e i miei clienti, si allenano sempre, perché questo tipo di eventi capitano costantemente», spiega Jason Walsh, uno dei personal trainer più richiesti del mondo dello spettacolo, che vanta una schiera di clienti famosi tra cui Pedro Pascal, Donald Glover, Sebastian Stan, Bradley Cooper, Miles Teller e Taron Egerton.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come si sono preparate fisicamente le celeb per il Met Gala, secondo i loro personal trainer

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