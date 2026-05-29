Pollena Trocchia | duplice femminicidio nel cantiere si indaga su una terza aggressione

A Pollena Trocchia sono state uccise due donne lanciate dal vano ascensore di un cantiere. Un uomo di 48 anni, residente nella zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per queste due morti. Le autorità stanno inoltre valutando un'ulteriore aggressione che potrebbe essere collegata al caso. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità. Nessuna informazione è stata fornita sui moventi o sui dettagli dell’episodio.

“Un bravo marito” eppure il cerchio introno a Mario Landolfi, il 48enne di Sant’Anastasia indagato per la morte delle due donne a Pollena Trocchia, si stringe. Due donne assassinate e pare una terza riuscita a sottrarsi all’aggressione, un possibile comportamento seriale. Un filo conduttore inquietante lega gli episodi: la necessità di procurarsi denaro per comprare cocaina. Poco dopo i delitti, la testimoniano ddi una donna nigeriana a Gianturco. Secondo il suo racconto, l’uomo le avrebbe puntato un coltello alla gola per costringerla a consegnare la borsa contenente denaro. La donna sarebbe poi riuscita a fuggire. In un primo momento si pensava che gli omicidi fossero avvenuti tra il 16 e il 17 maggio, ma ora gli investigatori valutano l’ipotesi che entrambi siano stati commessi nello stesso giorno, a distanza di poche ore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato

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