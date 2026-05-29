Duplice femminicidio nel cantiere si indaga su una terza aggressione

Indagini in corso su un duplice femminicidio avvenuto in un cantiere, con l’obiettivo di chiarire anche una possibile terza aggressione. La polizia sta raccogliendo elementi per ricostruire la vicenda che ha portato alla morte di due donne. L’uomo coinvolto, un 48enne, è stato descritto come un marito rispettato, mentre gli investigatori continuano a esaminare eventuali altri episodi legati alla sua condotta.

“Un bravo marito” eppure il cerchio introno a Mario Landolfi, il 48enne di Sant’Anastasia indagato per la morte delle due donne a Pollena Trocchia, si stringe. Due donne assassinate e pare una terza riuscita a sottrarsi all’aggressione, un possibile comportamento seriale. Un filo conduttore inquietante lega gli episodi: la necessità di procurarsi denaro per comprare cocaina. Poco dopo i delitti, la testimoniano ddi una donna nigeriana a Gianturco. Secondo il suo racconto, l’uomo le avrebbe puntato un coltello alla gola per costringerla a consegnare la borsa contenente denaro. La donna sarebbe poi riuscita a fuggire. In un primo momento si pensava che gli omicidi fossero avvenuti tra il 16 e il 17 maggio, ma ora gli investigatori valutano l’ipotesi che entrambi siano stati commessi nello stesso giorno, a distanza di poche ore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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