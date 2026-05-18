Nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano, si è verificato un duplice omicidio all’interno di un cantiere. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che, secondo quanto riferito, avrebbe confessato il delitto. L’arresto è stato effettuato nelle ore successive e la confessione è stata resa dal sospettato durante gli interrogatori. Gli investigatori stanno verificando le dichiarazioni dell’uomo e analizzando le prove raccolte sul luogo.

È stato arrestato ed avrebbe già confessato l’uomo sospettato del duplice omicidio avvenuto nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Si tratta di un uomo di Sant’Anastasia, condotto in caserma dai carabinieri e ritenuto un cliente delle due donne trovate morte in un cantiere edile di viale Italia. I cadaveri sono stati scoperti poco prima dell’una della scorsa notte all’interno di un edificio in costruzione, nell’area del piano seminterrato. Secondo una prima ricostruzione investigativa, le due vittime sarebbero precipitate da due diversi vani ascensore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola e agli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: confessa il killer

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Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato

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