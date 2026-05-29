Polizia e Ispettorato del lavoro negli esercizi commerciali | sanzioni e denunce in due locali

Polizia e Ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli in due esercizi commerciali nella città di Fondi. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità e sono state emesse sanzioni amministrative. In uno dei locali sono state denunciate alcune violazioni delle norme sul lavoro. Non sono stati resi noti i dettagli specifici delle infrazioni o il numero esatto di sanzioni comminate. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Controlli a tappeto nella città di Fondi da parte del commissariato di polizia in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro. Le verifiche, condotte nella giornata del 27 maggio, hanno riguardato in particolare due esercizi commerciali del centro cittadino. Nel primo caso gli agenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Nel week end i Carabinieri hanno arrestato una persona e denunciato altre cinque

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