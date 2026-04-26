Controlli a tappeto negli esercizi commerciali del territorio lughese un illecito di natura fiscale

Nella serata di ieri, sono stati effettuati controlli amministrativi negli esercizi commerciali della zona lughese, focalizzati sulla verifica del rispetto delle norme fiscali e sulla sicurezza. Le ispezioni hanno coinvolto diversi negozi, con l’obiettivo di assicurare che le attività rispettassero le disposizioni di legge vigenti. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di controlli mirati a contrastare eventuali irregolarità fiscali sul territorio.

Nella serata di ieri, sono stati fatti controlli amministrativi per la tutela della sicurezza e il rispetto della normativa vigente negli esercizi commerciali. Le attività, svolte con l’impiego di alcune pattuglie del Commissariato di Polizia di Lugo, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Cassino, controlli interforze a tappeto su automobilisti ed esercizi commercialiLe pattuglie si sono concentrate sia nel centro urbano che in prossimità dei principali snodi di ingresso e uscita dalla città Nelle ore scorse, la... Sora, controlli sul territorio. Trovata della droga e verificati 72 veicoli e 6 esercizi commercialiUn imponente spiegamento di forze per garantire la sicurezza del territorio e contrastare l'illegalità diffusa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Controlli a tappeto dei Carabinieri nell’area di Anagni: droga, sanzioni e fogli di via; Controlli a tappeto nei cantieri; Controlli a tappeto sul territorio. Raffica di denunce e sanzioni; Controlli a tappeto della Polizia. Controlli a tappeto a Castellammare: sanzioni, chiusure e un arresto per drogaOperazione straordinaria di controllo del territorio a Castellammare di Stabia, dove i militari della Compagnia dei Carabinieri, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, al NAS di Napoli, alla ... torresette.news Aversa, controlli a tappeto nella movida: arresto, espulsioni e locale chiuso per gravi carenzeAversa (Caserta) - Un presidio serrato, continuo, che stringe il cerchio attorno alle criticità della movida. In piazza Vittorio Emanuele la polizia di Stato ... pupia.tv Una settimana fa in centro a Pavia l'omicidio di Gabriele Vaccaro, ucciso da un sedicenne con una coltellata. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza. Alberto Ambrogi ha seguito i controlli notturni della polizia https://www.rainews.it/tgr/lombardia - facebook.com facebook Autovelox distrutto tra Iseo e Polaveno: la Polizia rinforza i controlli x.com