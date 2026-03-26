A Roma, una vasta operazione interforze si è svolta presso la stazione Termini, con l’arresto di due persone e sanzioni comminate a otto attività commerciali. L’intervento, coordinato dai commissariati di polizia Viminale e San Lorenzo, ha avuto come obiettivi principali il controllo del territorio e il mantenimento del decoro, coinvolgendo forze di polizia e altri enti locali.

Sicurezza e decoro, controllo del territorio e assistenza sociale rappresentano i due principali assi su cui si è orientata un’operazione straordinaria interforze, coordinata dai Commissariati di polizia Viminale e San Lorenzo. L’area circostante la stazione Termini e le zone limitrofe sono state oggetto di un’accurata attività di controllo, condotta da una task force ben articolata, composta da agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza e operatori della Polizia Locale di Roma Capitale. Questa azione sinergica ha coinvolto anche personale del Nucleo Assistenza Emarginati (Nae), della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma, dell’Asl e di Ama. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: operazione interforze a stazione Termini, 2 arresti e sanzioni per 8 esercizi commerciali

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