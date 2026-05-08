LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio svetta nelle pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi in scia

Nel corso delle pre-qualifiche del GP di Francia 2026 di MotoGP, il pilota italiano si è distinto con il miglior tempo, mentre Bagnaia e Bezzecchi si sono posizionati subito dietro di lui. La sessione si è conclusa con i tempi di Bezzecchi a 1’30”972 e Martin a 1’30”873, che ha guadagnato la sesta posizione. La classifica si è formata in vista delle qualifiche ufficiali, con i piloti pronti a sfidarsi sulla pista.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Aprilia in buono spolvero: 1’30?972 per Bezzecchi e 1’30?873 per Martin, che si porta in sesta posizione e subito dietro al romagnolo. 15.30 Velocissimo Bezzecchi con gomme usate: 1’30?863 per il romagnolo sull’Aprilia, ma bene anche Bagnaia in 1’30?933 con gomme usate. Grande equilibrio, mentre Marc Marquez nicchia da questo punto di vista. 15.27 Bezzecchi torna in pista con l’Aprilia e il suo primo giro cronometrato è in 1’31?350. 15.26 1’30?921, molto bene Bagnaia con gomme usate. 15.25 Alex Marquez stapa 1’31?394, mentre Marc Marquez sigla un crono da 1’31?254 con gomme usate, molte veloce nell’ultimo settore.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in scia Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in scia Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, bene Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia in Q2 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans; LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi riparte da Le Mans, pista ‘amica’ della Ducati; MotoGp, si corre a Le Mans: programma, orari e dove vedere il Gp di Francia. LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Sul tracciato anche Pedro Acosta e Di Giannantonio. 15.20 Migliora il suo tempo Martin, ma non in maniera ... oasport.it Diretta MotoGp | Pre-qualifiche streaming video tv GP Francia 2026 Le Mans: Acosta avanti! (8 maggio)Diretta MotoGp prove libere GP Francia 2026 Le Mans live streaming video tv oggi venerdì 8 maggio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net La MotoGP ha cambiato la normativa sulla corsia di immissione della Pitlane dopo le polemiche su Marc Márquez dopo la Sprint di Jerez. A partire da Le Mans, l'ingresso in pit lane dovrà essere rispettato in maniera tassativa, fino a raggiungere il segnale di c - facebook.com facebook #MotoGP | Quartararo conferma che a Le Mans userà l'aerodinamica 2025 della Yamaha x.com