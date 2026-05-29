Poker Face su Sky e NOW | Natasha Lyonne nella serie crime di Rian Johnson

Poker Face arriva su Sky e NOW dal 29 maggio: Natasha Lyonne protagonista della serie mystery firmata Rian Johnson tra crimini e misteri on the road. Tutti mentono. Lo sa meglio di chiunque altro Charlie Cale, una donna in fuga che si ritrova a risolvere crimini per necessità morale più che per vocazione. A interpretare questa detective per caso è la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Natasha Lyonne (Orange Is the New Black), protagonista assoluta della nuova serie mystery in 10 episodi POKER FACE, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal, 29 maggio. E dal 3 luglio arriva la seconda stagione. Lyonne è Charlie, una donna con un dono straordinario: riconoscere quando qualcuno mente. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Poker Face su Sky e NOW: Natasha Lyonne è la detective per caso che non riesci a smettere di guardareLa serie “Poker Face” è disponibile su Sky e NOW, con Natasha Lyonne nel ruolo di una detective per caso.

Temi più discussi: Poker Face, la recensione della serie di Rian Johnson su Sky; Spider-Noir, Due Spicci e Poker Face, le serie tv della settimana dal 24 al 30 maggio; POKER FACE: da oggi in esclusiva Sky la nuova serie mystery in dieci episodi. E dal 3 luglio la seconda stagione; Poker Face arriva su Sky e NOW: Natasha Lyonne protagonista del mystery crime di Rian Johnson.

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