In onda su Sky. Dal 29 maggio debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW la serie mystery Poker Face, con Natasha Lyonne (nota per Orange Is the New Black ), di cui è stato diffuso il trailer ufficiale. Lyonne interpreta Charlie, una donna con un’abilità unica: capire quando qualcuno mente. In viaggio attraverso gli Stati Uniti a bordo della sua Plymouth Barracuda, si ritrova ogni volta coinvolta in casi misteriosi che finisce inevitabilmente per risolvere. Il cast è ricco di guest star, tra cui Adrien Brody, Chloë Sevigny, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman. La serie è creata, scritta e diretta da Rian Johnson, anche produttore esecutivo, affiancato da un team che include la stessa Lyonne.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Poker Face” arriva su Sky e NOW: misteri e bugie con Natasha Lyonne

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