Natasha Lyonne e Rian Johnson | il nuovo thriller che scova le bugie

Il nuovo thriller incentrato sulla capacità di scoprire le bugie sarà disponibile in televisione a partire dal 29 maggio. La serie è diretta da un regista noto nel genere e vede come protagonisti attori di rilievo. La narrazione si concentra su personaggi coinvolti in un’indagine complicata, con episodi che si susseguono per tutta la stagione. La data di debutto è stata annunciata ufficialmente dalle piattaforme di distribuzione.

Il nuovo thriller incentrato sulla capacità di smascherare la menzogna farà il suo debutto televisivo il 29 maggio. La produzione, che vede protagonista Natasha Lyonne, sarà disponibile in esclusiva su e tramite l’offerta streaming di NOW. La trama ruota attorno alla figura di Charlie, un personaggio interpretato da Natasha Lyonne, capace di percepire istantaneamente quando qualcuno non dice la verità. Il percorso della protagonista si snoda attraverso diverse località degli Stati Uniti, dove la donna attraversa il Paese a bordo di una Plymouth Barracuda, finendo per risolvere enigmi e situazioni misteriose che incontra lungo il tragitto. Un cast di alto profilo sotto la regia di Rian Johnson.🔗 Leggi su Ameve.eu

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