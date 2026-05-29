poggibonsi pensa al futuro stanziati 700mila euro per manutenzione strade

Dal 3 giugno sono iniziati i lavori di manutenzione stradale a Poggibonsi, con un investimento di 700mila euro. Gli interventi riguardano la sistemazione dei piani viabili. La somma è stata stanziata per migliorare le condizioni delle strade. Il progetto coinvolge diverse aree della città e mira a garantire una viabilità più sicura e efficiente. I lavori dureranno fino a fine mese.

Operazione strade a Poggibonsi. Dal 3 giugno i nuovi interventi di sistemazione: 700mila euro per la manutenzione dei piani viabili. Risorse stanziate dall’amministrazione comunale in virtù delle variazioni di bilancio dello scorso novembre. I lavori riguarderanno inizialmente, seguendo l’ordine cronologico, la strada comunale di Spedaletto, nel tratto compreso tra il bivio per la Gruccia e il collegamento Bellavista-Lecchi come condiviso dall’amministrazione con il Consiglio di frazione di Bellavista. Il via il 3 giugno a Spedaletto e conclusione prevista per il 5. Nell’arco di tempo programmato, la strada sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 18 per consentire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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