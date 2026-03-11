Verde pubblico il Comune aumenta i fondi | stanziati 140 mila euro per manutenzione e sicurezza

Il Comune ha deciso di destinare 140 mila euro per migliorare la manutenzione e la sicurezza del verde pubblico. L’amministrazione comunale ha approvato uno stanziamento dedicato alla cura degli spazi verdi della città, con l’obiettivo di intervenire sugli aspetti di gestione e sicurezza. La scelta è stata annunciata dal sindaco e dall’assessore incaricati, che hanno illustrato i dettagli dell’investimento.