Al via piano da 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali

La Provincia di Pescara ha annunciato l'avvio di un progetto di manutenzione delle strade provinciali, con un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno diverse arterie stradali sul territorio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità. L'iniziativa prevede lavori di manutenzione e riparazione che interesseranno diverse zone della provincia. L'intervento si inserisce in un piano volto a garantire maggiore sicurezza e funzionalità delle strade.

La Provincia di Pescara avvia un piano da 4 milioni di euro per interventi diffusi in diverse strade.È stato infatti avviato un importante programma di manutenzione straordinaria della rete viaria, che interesserà in modo capillare gran parte delle strade di competenza, con un investimento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

PROVINCIA / Insediato il nuovo consiglio provinciale, ecco tutto il lavoro svolto

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