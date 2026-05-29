Il Milan aveva mostrato interesse per Pochettino, ma il suo rappresentante ha confermato che è attualmente concentrato sul Mondiale. La notizia arriva da un comunicato ufficiale del CEO di un'azienda statunitense, che ha smentito ogni trattativa in corso con il club rossonero. Nessun accordo è stato raggiunto e il tecnico resta impegnato con la sua nazionale. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Ormai non è più una novità: il Milan è su Mauricio Pochettino. Da quando la pista che portava ad Andoni Iraola si è interrotta, il club rossonero ha deciso di 'virare' sul tecnico argentino. L'allenatore però, nel frattempo sarà impegnato nel ruolo di Commissario Tecnico degli USA nei Mondiali che prenderanno il via dall'11 giugno. Arrivano, però, delle 'notizie negative'. Nella serata di ieri, il tecnico argentino ha smentito di aver avuto dei contatti diretti col club rossonero, ma non ha escluso però che possano esserci stati degli incontri con il suo entourage. Ad alimentare le perplessità, però, ci ha pensato il CEO della Nazionale Americana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pochettino al Milan, arriva la smentita di Barson: “Concentrato sul Mondiale”

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