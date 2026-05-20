Il padre di Christian Gimenez ha riferito che il giocatore sta bene dal punto di vista fisico e si sta concentrando sulla fine della stagione con il Milan, oltre a prepararsi per il prossimo Mondiale. Gimenez ha affrontato un infortunio durante l’attuale campionato, ma sembra aver recuperato completamente. La stagione con il club italiano si sta concludendo e il giocatore si sta dedicando anche alle competizioni internazionali in programma. La partecipazione al Mondiale è uno degli obiettivi principali per il centrocampista.

La stagione di Gimenez al Milan è stata molto complicata. Il centravanti messicano è ancora fermo a quota 0 gol in Serie A, l'unico squillo è arrivato nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce di inizio anno. Un infortunio alla caviglia lo ha costretto ad operarsi, saltando così oltre 4 mesi di campionato e faticando a ritrovare la migliore condizione. Dopo l'arrivo in città a gennaio 2025, quando il club lo prelevò dal Feyenoord per 30 milioni di euro, e un bottino di 7 gol e 5 assist in 32 presenze complessive, l'attaccante classe 2001 potrebbe lasciare Milano già in estate. I rossoneri, infatti, stanno già valutando diversi profili di centravanti per non farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, papà Gimenez: “Fisicamente sta benissimo. È concentrato sul finale di stagione e sul Mondiale”

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