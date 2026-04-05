L’attaccante del Milan Santiago Giménez ha dichiarato di essere focalizzato esclusivamente sulle ultime otto partite di campionato, senza pensare oltre. Intervistato da 'DAZN', Giménez ha affermato di voler dare il massimo in queste ultime sfide prima di pensare al Mondiale. La sua attenzione rimane tutta sulla stagione in corso, senza riferimenti a impegni futuri o altre questioni.

Santiago Giménez guarda avanti, ma con le idee ben chiare. L'attaccante messicano del Milan - arrivato nel gennaio 2025 per circa 30 milioni di euro dal Feyenoord - tiene lo sguardo puntato sul futuro, senza però perdere di vista il presente: prima viene il finale di stagione in rossonero, poi tutto il resto. A partire dalle sue condizioni fisiche, con la caviglia da monitorare dopo l'infortunio, fino agli obiettivi stagionali, il numero 7 rossonero ribadisce una priorità netta durante l'intervista esclusiva concessa a 'DAZN': il Milan viene prima di tutto, anche del Mondiale estivo in casa. Nessuna distrazione, solo concentrazione sulle ultime otto partite, vissute come finali decisive per chiudere al meglio la stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Giménez è concentrato sul presente: “Voglio dare tutto nelle prossime 8 finali, poi il Mondiale”

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