Pnrr il Sud spende meno ma accelera sulle opere | l'analisi Svimez e la svolta sui tempi della burocrazia

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto Svimez segnala che, nonostante i ritardi storici nel completamento delle opere e nella spesa, il Sud sta riducendo i tempi burocratici grazie al Pnrr. La capacità amministrativa degli enti locali si sta rafforzando, con procedure più rapide e decisioni più veloci. In questa fase, il Sud spende meno rispetto al passato, ma accelera sui cantieri avviati.

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Il Pnrr conferma i ritardi storici del Mezzogiorno nella spesa e nei cantieri completati, ma secondo il nuovo rapporto Svimez sta anche producendo un effetto inatteso: il recupero della capacità amministrativa degli enti locali del Sud, con procedure più rapide e tempi decisionali ridotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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