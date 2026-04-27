Beni confiscati ed ecomafie la commissione Anticamorra accelera | Meno burocrazia e bonifiche subito

La commissione speciale Anticamorra della Regione Campania ha convocato una riunione per discutere delle procedure relative ai beni confiscati e alle attività contro le ecomafie. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi come la riduzione della burocrazia e l’avvio immediato delle bonifiche. Alla riunione hanno partecipato il presidente, il vicepresidente, il segretario e altri componenti della commissione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata.

La commissione speciale Anticamorra della Regione Campania accelera su beni confiscati ed ecomafie. Nella riunione operativa convocata dal presidente Vincenzo Santangelo, insieme al vicepresidente Giorgio Zinno, al segretario Davide D’Errico e agli altri componenti, sono state definite le.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Beni confiscati, Fico: “La Regione sarà vicina a chi li gestisce. Meno burocrazia per l’accesso”“La Regione Campania sarà vicina a tutti coloro che gestiscono bene i beni confiscati”. Leggi anche: Auriemma (M5S):”in Campania la commissione ecomafie per la Terra dei Fuochi” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fondi milionari per la bonifica di 5 siti nel casertano, Santangelo: Sprint decisivo nell’ambito del Pnrr; Educare alla legalità, gli studenti di Castel Gandolfo parlano di mafia e delle vittime innocenti; Sessanta milioni per bonificare 15 siti in Campania, cinque sono nel Casertano; Campania | 60 milioni per ripulire 15 aree dai rifiuti tossici. Beni confiscati ed ecomafie, la commissione Anticamorra accelera: Meno burocrazia e bonifiche subitoLa commissione speciale Anticamorra della Regione Campania accelera su beni confiscati ed ecomafie. Nella riunione operativa convocata dal presidente Vincenzo Santangelo, insieme al vicepresidente Gio ... napolitoday.it Caserta, beni confiscati alla camorra: approvata la graduatoria, tre progetti finanziati nella provinciaLa Commissione regionale anticamorra, beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie ha espresso soddisfazione per l’approvazione della graduatoria relativa agli Interventi finalizzati al recupero ... ilmattino.it ULTIM'ORASan Severo, beni per 200mila euro confiscati a pregiudicato legato alla mafia - facebook.com facebook Con l'assessore De Iesu parliamo di Beni Confiscati: un reportage per illustrare come le ville e gli immobili dei clan si trasformano in spazi e servizi restituiti ai cittadini. Guarda il video x.com