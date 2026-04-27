Beni confiscati Santangelo accelera | Meno burocrazia per restituirli alle comunità

Da casertanews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante delle autorità ha annunciato un intervento per ridurre le procedure burocratiche legate alla restituzione dei beni confiscati alle comunità. Questa iniziativa mira a accelerare il processo di restituzione, rendendolo più rapido ed efficace. La misura si inserisce in un quadro di azioni volte a contrastare il potere economico delle organizzazioni criminali attraverso il riutilizzo di beni sequestrati.

“La restituzione dei beni confiscati alle comunità è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per contrastare il potere economico delle organizzazioni criminali. Per questo dobbiamo lavorare con determinazione affinché le procedure vengano semplificate e velocizzate, riducendo i tempi.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Beni confiscati ed ecomafie, la commissione Anticamorra accelera: “Meno burocrazia e bonifiche subito”La commissione speciale Anticamorra della Regione Campania accelera su beni confiscati ed ecomafie.

Beni confiscati, Fico: “La Regione sarà vicina a chi li gestisce. Meno burocrazia per l’accesso”“La Regione Campania sarà vicina a tutti coloro che gestiscono bene i beni confiscati”.

Altri aggiornamenti

beni confiscati santangelo acceleraBeni confiscati ed ecomafie, la commissione Anticamorra accelera: Meno burocrazia e bonifiche subitoLa commissione speciale Anticamorra della Regione Campania accelera su beni confiscati ed ecomafie. Nella riunione operativa convocata dal presidente Vincenzo Santangelo, insieme al vicepresidente Gio ... napolitoday.it

beni confiscati santangelo acceleraCOMMISSIONE ANTICAMORRA - Riunione operativa. Santangelo: burocrazia più leggera per l’assegnazione dei beni confiscati e subito le bonifiche14:34:16 «La restituzione dei beni confiscati alle comunità è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per contrastare il potere economico delle organizzazioni criminali. Per questo dobbiamo lavora ... casertafocus.net

Trova facilmente notizie e video collegati.