Beni confiscati Santangelo accelera | Meno burocrazia per restituirli alle comunità

Il rappresentante delle autorità ha annunciato un intervento per ridurre le procedure burocratiche legate alla restituzione dei beni confiscati alle comunità. Questa iniziativa mira a accelerare il processo di restituzione, rendendolo più rapido ed efficace. La misura si inserisce in un quadro di azioni volte a contrastare il potere economico delle organizzazioni criminali attraverso il riutilizzo di beni sequestrati.

“La restituzione dei beni confiscati alle comunità è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per contrastare il potere economico delle organizzazioni criminali. Per questo dobbiamo lavorare con determinazione affinché le procedure vengano semplificate e velocizzate, riducendo i tempi.🔗 Leggi su Casertanews.it

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