Il ministro Foti ha affermato che l’Italia ha raggiunto risultati eccezionali nel quadro del Pnrr, sostenendo che il piano sta contribuendo a cambiare il paese. Ha criticato chi sostiene il contrario, definendoli in mala fede. Secondo le dichiarazioni, i progressi fatti finora sono evidenti e il lavoro svolto è stato considerato positivo. Foti ha sottolineato che i traguardi raggiunti dimostrano l’efficacia delle misure messe in atto.

Sul Pnrr, tra aspettative e traguardi fin qui raggiunti, il ministro Foti non ha dubbi: l’Italia ha fatto «un lavoro eccezionale». Del resto non è certo un caso se il cammino del Pnrr italiano incassa la promozione più importante, lasciando a secco la narrativa catastrofista delle opposizioni. Foti a tutto campo: dal Pnrr alla politica estera, passando per la legge elettorale. In un’intervista al Corriere della sera, allora, il ministro per il Pnrr, la Coesione e gli Affari Europei rivendica con orgoglio determinazione, efficacia e risultati del lavoro svolto e traccia un bilancio della maxi-manovra europea dopo il convegno organizzato a Milano per illustrare cosa è stato realizzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pnrr (e non solo), Foti smonta i gufi: “Risultati eccezionali. Il Piano sta cambiando l’Italia. Chi dice il contrario non è in buona fede»

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