Foti contro i gufi di sinistra sul Pnrr | La valutazione della Corte dei conti certifica il successo del governo Meloni
La Corte dei Conti ha rilasciato una valutazione positiva sull’avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa opinione conferma che l’esecutivo in carica ha seguito con attenzione e responsabilità le tappe previste. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo alcune dichiarazioni critiche da parte di esponenti di sinistra, che avevano messo in discussione i risultati ottenuti. Il governo ha quindi ricevuto un riconoscimento ufficiale riguardo alla gestione del piano di investimenti pubblici.
«La valutazione positiva della Corte dei Conti sull’avanzamento del Pnrr rappresenta un riconoscimento importante del lavoro serio e responsabile portato avanti dal Governo Meloni su una sfida decisiva per il futuro dell’Italia». Queste le parole del ministro degli Affari esteri, Tommaso Foti, che in una nota ha specificato ha dato risalto al lavoro portato a termine dall’esecutivo. Poi ha aggiunto: «La relazione certifica che l’attuazione del piano è complessivamente in linea con gli obiettivi europei e che, in settori strategici come la digitalizzazione, la nostra Nazione sta raggiungendo risultati persino superiori a quelli programmati». Insomma, si tratta della «conferma che il Governo Meloni ha scelto la strada della concretezza e della responsabilità per rispettare gli impegni assunti con l’Europa e con gli italiani». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sullo stesso argomento
Pnrr, Foti “Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni”ROMA (ITALPRESS) – “La valutazione positiva della Corte dei Conti sull'avanzamento del Pnrr rappresenta un riconoscimento importante del lavoro serio...
L’allarme della Corte dei Conti della Lombardia contro la riforma Foti: “Così il 70% dei danni erariali sarà pagato dai contribuenti onesti”Non poche disposizioni contenute nella cosiddetta “Riforma Foti”, che delega il Governo alla riorganizzazione delle funzioni della Corte dei Conti,...