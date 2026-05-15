Foti contro i gufi di sinistra sul Pnrr | La valutazione della Corte dei conti certifica il successo del governo Meloni

La Corte dei Conti ha rilasciato una valutazione positiva sull’avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa opinione conferma che l’esecutivo in carica ha seguito con attenzione e responsabilità le tappe previste. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo alcune dichiarazioni critiche da parte di esponenti di sinistra, che avevano messo in discussione i risultati ottenuti. Il governo ha quindi ricevuto un riconoscimento ufficiale riguardo alla gestione del piano di investimenti pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui