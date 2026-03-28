A metà maggio sarà liquidata la nona rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La pubblica amministrazione ha completato il suo lavoro per obiettivi, e il fatto di aver raggiunto questo traguardo conferma che il processo procede secondo i piani stabiliti. La liquidazione è prevista entro la metà del mese, segnando un passo importante nel finanziamento del programma.

Nella gestione del Pnrr “la pubblica amministrazione ha dimostrato di saper lavorare per obiettivi” e “Il fatto di aver raggiunto la nona rata che verrà liquidata entro metà maggio dimostra che lavorare per obiettivi è possibile. Anche le semplificazioni introdotte hanno dimostrato di funzionare perfettamente. Ora bisogna fare un passo in più per mettere a sistema questo metodo, che dovremo applicare in futuro specialmente per i Fondi di Coesione”. Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, intervenendo al workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ del forum Ambrosetti a Cernobbio. “Non possiamo pensare di non implementare ciò che è stato realizzato ad oggi con il Pnrr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pnrr, a metà maggio sarà liquidata la nona rata. Foti: “L’Italia sta percorrendo l’ultimo miglio per raggiungere i target finali”

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