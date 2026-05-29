Olimpia Milano ha vinto la prima partita di semifinale dei playoff contro Brescia, giocata al PalaLeonessa. La squadra ha conquistato la vittoria con i colori biancorossi, segnando il primo punto della serie. La partita si è conclusa con il successo della formazione ospite, che ora avrà il vantaggio in vista delle prossime sfide.

Milano, 29 maggio 2026 – Il primo atto è biancorosso, l’ Olimpia Milano sbanca il PalaLeonessa nella prima gara di semifinale dei playoff. Dopo una partenza lanciata di Brescia, l’Armani affila le armi in difesa, passa dal -10 (26-16) anche al +26 (58-84) nello spazio di 25 minuti e conquista il match per 72-88 alzando pure il piede dall’acceleratore a risultato acquisito.. Un Leandro Bolmaro dominante a tutto campo, tra attacco e difesa è la vera carta vincente per coach Poeta, l’argentino ne segna 20 con 711 da 2 e 7 rimbalzi, ma sulle statistiche non figurano tutte le volte che ha fatto letteralmente “ muro ” agli assalti degli esterni bresciani, mentre Brooks e Ricci dall’arco dei tre punti sono sentenze (59 in coppia da 3, 16 punti per l’americano e 11 per l’azzurro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff, la prima semifinale contro il Brescia si tinge dei colori biancorossi dell’OIimpia Milano

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