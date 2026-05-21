Basket Milano in semifinale playoff! Brescia batte Trieste

Milano si qualifica per la semifinale dei playoff di basket grazie alla vittoria contro Brescia, mentre Trieste viene eliminata. La partita ha visto Milano prevalere sugli avversari, aggiudicandosi il match e proseguendo così la corsa verso la finale. La sfida tra le due squadre ha attirato l’attenzione degli appassionati, confermando l’interesse crescente per questa fase della competizione. I playoff stanno offrendo momenti di grande tensione e spettacolo nel campionato italiano di pallacanestro.

Dall’Nba all’Italia: i playoff di basket regalano spettacolo e una gioia per Milano, che conquista la semifinale. Colpo di Brescia La notte dei playoff italiani suscita ogni anno grandi emozioni e verdetti pesanti. L’EA7 Emporio Armani Milano stacca il primo pass per le semifinali, chiudendo la serie contro Reggio Emilia con un perentorio 72-84 costruito nella ripresa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Basket, semifinale Coppa Italia: Brescia-Milano 102-106, gli highlights

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