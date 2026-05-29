Playoff | il Catanzaro domina e vince 2-0 ma in Serie A ci va il Monza
Il Monza ha vinto la finale playoff contro il Catanzaro con un punteggio di 2-0, assicurandosi la promozione in Serie A. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con il Monza che ha controllato il gioco fin dall'inizio. Il Catanzaro ha tentato di reagire, ma non è riuscito a segnare. La promozione del Monza avviene dopo una sola stagione in Serie B.
AGI - Il Monza torna in Serie A. Un solo anno nel campionato cadetto per i brianzoli che, dopo la retrocessione nel 202425, eliminano il Catanzaro nella finale playoff per l'ultimo slot disponibile per il salto di categoria. Dopo il 2-0 dell'andata al "Ceravolo", gli uomini di Paolo Bianco perdono 2-0 all' U-Power Stadium ma festeggiano il ritorno in Serie A dopo 12 mesi in B in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare. Prestazione insufficiente dei brianzoli, messi in grande difficoltà da un Catanzaro spavaldo, che ai punti avrebbe meritato il 3-0, ma che paga a caro prezzo il blackout nell'ultimo quarto d'ora della finale d'andata. 🔗 Leggi su Agi.it
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