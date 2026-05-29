Playoff | il Catanzaro domina e vince 2-0 ma in Serie A ci va il Monza

Notizia in breve

Il Monza ha vinto la finale playoff contro il Catanzaro con un punteggio di 2-0, assicurandosi la promozione in Serie A. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con il Monza che ha controllato il gioco fin dall'inizio. Il Catanzaro ha tentato di reagire, ma non è riuscito a segnare. La promozione del Monza avviene dopo una sola stagione in Serie B.