Il Monza torna in Serie A col brivido | il Catanzaro vince 2-0 ma non basta i playoff promuovono i brianzoli

Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A dopo aver vinto i playoff, nonostante la sconfitta 2-0 contro il Catanzaro nella finale. La squadra brianzola si era qualificata grazie alle vittorie nelle sfide precedenti, che le hanno permesso di salire di categoria. La finale si è conclusa con la vittoria del Catanzaro, ma il risultato non ha impedito al Monza di ottenere il passaggio nella massima divisione.

Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, ma lo fa soffrendo fino all'ultimo nella finale playoff contro il Catanzaro. I calabresi vincono 2-0 il ritorno all'U-Power Stadium e pareggiano il conto complessivo, ma non basta: decisivo il miglior piazzamento dei brianzoli in regular season. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La festa del Catanzaro Serie B, Catanzaro in Finale play off contro Monza

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Catanzaro in finale playoff di Serie B: rimonta (quasi) riuscita al Palermo, ma passano i calabresi! Sarà ultimo atto col MonzaCatanzaro si è qualificato per la finale dei playoff di Serie B, superando il Palermo dopo una rimonta che non si è concretizzata del tutto.

Monza-Catanzaro è la finale dei playoff di Serie B, al Palermo non basta il 2-0: date e regolamentoLa finale dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro si avvicina, dopo che il Palermo ha vinto 2-0 contro il Catanzaro nel ritorno della semifinale.

Temi più discussi: CAPOLAVORO DI HERNANI E BLITZ DI CASO: CATANZARO-MONZA 0-2; Serie B: il Monza vede la Serie A, uno-due al Catanzaro; Monza o Catanzaro, una delle due squadre salirà in Serie A; Cosa serve a Monza e Catanzaro per andare in Serie A e cosa succede con lo 0-2, 1-3 o 2-4.

Il #Monza torna in Serie A! All’U Power Stadium vince 2-0 il Catanzaro, che pareggia il complessivo con il 2-0 Monza dell’andata. La finale #playoff finisce in perfetta parità. Il regolamento premia il Monza, meglio classificatosi in regular season. #MonzaCatanz x.com

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