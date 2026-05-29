Il Monza torna in Serie A col brivido | il Catanzaro vince 2-0 ma non basta i playoff promuovono i brianzoli

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A dopo aver vinto i playoff, nonostante la sconfitta 2-0 contro il Catanzaro nella finale. La squadra brianzola si era qualificata grazie alle vittorie nelle sfide precedenti, che le hanno permesso di salire di categoria. La finale si è conclusa con la vittoria del Catanzaro, ma il risultato non ha impedito al Monza di ottenere il passaggio nella massima divisione.

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Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, ma lo fa soffrendo fino all'ultimo nella finale playoff contro il Catanzaro. I calabresi vincono 2-0 il ritorno all'U-Power Stadium e pareggiano il conto complessivo, ma non basta: decisivo il miglior piazzamento dei brianzoli in regular season. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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