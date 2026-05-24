Playoff Serie B Monza vince 2-0 a Catanzaro in finale andata

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza ha ottenuto una vittoria di 2-0 sul campo del Catanzaro nella finale di andata dei playoff di Serie B. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, portando il Monza in una posizione favorevole per la qualificazione alla Serie A.

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Il Monza vince 2-0 in casa del Catanzaro la finale di andata del playoff di Serie B e vede la promozione in Serie A. I brianzoli risolvono la partita nel finale: Hernani sblocca il risultato al 32', Caso raddoppia al 44'. La partita di ritorno è in programma all’U-Power Stadium venerdì 29 maggio. Iran, la minaccia di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare: "Sapete cosa vi succederà?" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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