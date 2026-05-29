plaia torna balneabile il tratto di mare alla foce del torrente forcile

Notizia in breve

Il divieto di balneazione alla foce del torrente Forcile è stato revocato. Le analisi dell’acqua hanno mostrato risultati positivi, consentendo di nuovo l’uso del tratto di mare. La decisione è stata firmata dal sindaco, che ha firmato l’ordinanza ufficiale. Il divieto era stato stabilito in precedenza a causa di valori di inquinamento elevati. Ora, le autorità hanno dato il via libera per la balneazione.