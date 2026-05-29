Plaia torna balneabile il tratto di mare alla foce del torrente Forcile
Il divieto di balneazione alla foce del torrente Forcile è stato revocato. Le analisi dell’acqua hanno mostrato risultati positivi, consentendo di nuovo l’uso del tratto di mare. La decisione è stata firmata dal sindaco, che ha firmato l’ordinanza ufficiale. Il divieto era stato stabilito in precedenza a causa di valori di inquinamento elevati. Ora, le autorità hanno dato il via libera per la balneazione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Revocato il precedente divieto dopo i risultati positivi delle analisi. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato l’ Ordinanza n. 36, con la quale viene ufficialmente revocato il divieto di balneazione disposto nei giorni scorsi nell’area della foce del torrente Forcile, lungo il litorale della Plaia. Il nuovo provvedimento annulla integralmente l’ordinanza n. 35 del 28 maggio scorso, ristabilendo la piena fruibilità del tratto di costa interessato. Analisi microbiologiche entro i limiti previsti. La decisione è arrivata dopo l’esito favorevole dei controlli eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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