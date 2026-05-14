Balneazione ok ai campionamenti aggiuntivi | mare di nuovo balneabile nel Cesenate
Dopo i controlli effettuati all'inizio della settimana, il mare nel tratto cesenate è stato di nuovo dichiarato balneabile. Sono stati autorizzati campionamenti aggiuntivi per verificare la qualità delle acque, permettendo così di revocare temporaneamente i divieti di balneazione. La decisione è stata comunicata in seguito ai risultati delle analisi e alle verifiche dei campioni prelevati nei giorni scorsi.
Buone notizie per il litorale cesenate dopo i temporanei divieti scattati in seguito ai monitoraggi di inizio settimana. I campionamenti aggiuntivi effettuati da Arpae nella giornata del 12 maggio hanno certificato il pieno rientro nei limiti normativi dei valori relativi a tre tratti di mare che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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