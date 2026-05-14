Balneazione ok ai campionamenti aggiuntivi | mare di nuovo balneabile nel Cesenate

Dopo i controlli effettuati all'inizio della settimana, il mare nel tratto cesenate è stato di nuovo dichiarato balneabile. Sono stati autorizzati campionamenti aggiuntivi per verificare la qualità delle acque, permettendo così di revocare temporaneamente i divieti di balneazione. La decisione è stata comunicata in seguito ai risultati delle analisi e alle verifiche dei campioni prelevati nei giorni scorsi.

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Buone notizie per il litorale cesenate dopo i temporanei divieti scattati in seguito ai monitoraggi di inizio settimana. I campionamenti aggiuntivi effettuati da Arpae nella giornata del 12 maggio hanno certificato il pieno rientro nei limiti normativi dei valori relativi a tre tratti di mare che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porto San Giorgio: via il divieto di balneazione, mare di nuovo sicuro? Cosa sapere Il Comune di Porto San Giorgio revoca l'ordinanza 52 dopo i dati Arpam. Mare balneabile nell'area dell'ex cartiera a CastellammareLe acque del tratto dell'ex Cartiera a Castellammare di Stabia tornano balneabili. Si parla di: Balneazione, ok ai campionamenti aggiuntivi: mare di nuovo balneabile nel Cesenate. Balneazione: secondo i dati Arpa qualità delle acque elevata, in aumento i tratti di mare in classe eccellenteA pochi giorni dall’avvio della stagione balneare, partita ufficialmente il 1° maggio, i risultati delle analisi effettuate da Arpa Abruzzo confermano una qualità complessivamente elevata delle acque ... rete8.it Il mare di Pesaro è tornato pulito: via libera ai tuffi, tolti i divieti di balneazione a Baia Flaminia e zona genicaPESARO - Valori nella norma, il Comune di Pesaro revoca il divieto di balneazione imposto tramite l’ordinanza di ieri, in due aree di Baia Flaminia e alla foce del Genica: la IT011041044007 (ID BW) ... corriereadriatico.it