Micotossine in tutte le alternative vegetali testate in uno studio | oltre 200 prodotti plant based coinvolti

Uno studio recente ha analizzato più di 200 prodotti vegetali alternativi alla carne e bevande, riscontrando la presenza di micotossine in tutti i campioni esaminati. Le analisi sono state condotte in laboratorio, coinvolgendo una vasta gamma di prodotti a base di piante. I risultati dimostrano che le micotossine sono presenti in modo uniforme tra le diverse tipologie di alimenti testati.

I ricercatori hanno rilevato micotossine in tutti prodotti plant based testati in laboratorio. Ne sono stati analizzati oltre 200 tra alternative vegetali alla carne e bevande. I potenziali rischi per la salute secondo gli studiosi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Plant-based in crescita, vale 16,3 miliardi di euro in EuropaIl settore alimentare e bevande plant-based vale oggi 16,3 miliardi di euro nei principali mercati europei di studio Circana (Eu6 - Regno Unito,... UE: 31 termini carne vietati ai prodotti vegetaliNel cuore dell'Unione Europea, il 5 marzo 2026 ha segnato una svolta legislativa che ridisegna le regole del gioco alimentare: trenta e uno termini...