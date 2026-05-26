Dal 15 giugno, istruttori qualificati accoglieranno bambini tra i 5 e i 13 anni nell’ambito dell’“Educamp Coni” alla Quercia di Aulla. La quarta edizione del campus estivo prevede diverse novità. L’iniziativa si svolgerà durante i mesi estivi e si rivolge a giovani partecipanti interessati ad attività sportive e ricreative. La partecipazione è rivolta a bambini e ragazzi, con programmi specifici per le diverse fasce di età.

E’ pronto a tornare l’appuntamento con “Educamp Coni“, il campus estivo giunto alla sua quarta edizione. Dal 15 giugno fino all’8 agosto i bambini in età compresa tra i 5 anni e mezzo ed i 13 anni avranno la possibilità di trascorrere le loro giornate al centro sportivo di Quercia, ad Aulla, in un ambiente accogliente e stimolante seguiti da tecnici sportivi ed educatori esperti e qualificati. Con loro potranno svolgere tante attività sportive, intervallate da merenda, quali atletica, nuotoacquaticità, karate, calcio, danza, ginnastica ritmica, pallavolo, tennis, basket e rugby. Ci sarà spazio anche per attività di laboratori creativi, gioco libero e compiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’iniziativa: dal 15 giugno istruttori qualificati accoglieranno i bambini tra i 5 e i 13 anni. Tante novità. ’Educamp Coni’ pronto al decollo. Appuntamento a Quercia di Aulla

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