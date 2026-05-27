Nel campionato 2025-26, cinque giocatori si sono distinti per la fantamedia più alta. La classifica si basa sui punteggi medi ottenuti durante la stagione, con alcuni atleti che hanno raggiunto valori superiori a 8,0. Tra questi, due sono attaccanti, mentre gli altri tre giocano in ruoli diversi. Questi calciatori hanno contribuito con prestazioni costanti, risultando i più affidabili e produttivi per i fantallenatori. La graduatoria si aggiorna settimanalmente in base alle partite disputate.

Insieme alla Serie A, anche il Fantacampionato Gazzetta è giunto al termine. Con la fine della stagione arriva dunque il momento delle analisi e dei bilanci. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i cinque giocatori con la fantamedia più alta nel Fantacampionato 2025-26. Da sottolineare che sono stati considerati solo i giocatori con almeno 19 partite a voto, ovvero la metà delle 38 totali. Come prevedibile, considerati i numeri straordinari della squadra di Chivu, la top 5 per fantamedia del 2025-26 pullula di giocatori dell'Inter. Si comincia dal primo posto, occupato dal capocannoniere Lautaro Martinez, che grazie ai 17 gol e 6 assist realizzati ha chiuso la stagione con 8,2 di fantamedia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantabilanci: i cinque giocatori con la fantamedia più alta nel 2025-26

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