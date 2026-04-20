Leonardo Bonucci | Il prossimo allenatore della Nazionale? Perché non Pep Guardiola Sarebbe un cambio radicale e sognare non costa nulla
Leonardo Bonucci ha parlato di un possibile nuovo allenatore per la Nazionale, suggerendo il nome di Pep Guardiola come una scelta innovativa. Dopo le recenti dimissioni di alcuni dirigenti e allenatori, l’ex difensore rimane coinvolto nelle attività della Federazione come collegamento con i giovani convocati per le partite di giugno. La discussione sulla guida tecnica della squadra nazionale continua a essere al centro del dibattito, senza comunque conferme ufficiali.
Quando gli dicono che Ruud Gullit ha ricordato che mancano giocatori come lui e Chiellini nella nazionale che non si è qualificata al Mondiale si dice emozionato. «Sono dette da una grande icona del calcio e dello sport. Al di là delle capacità nostre, l’importante è ricostruire dalle basi il calcio italiano: è vero che siamo sempre partiti dalla difesa per costruire le squadre, ma dobbiamo avere il coraggio di buttare i giovani nella mischia. Per far tornare l’Italia rispettata e rispettabile». «Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli e dietro altri che si stanno costruendo, Credo che con Donnarumma, Tonali, Bastioni, Calafiori, Palestra, Pio Esposito, Scamacca, i giocatori ci siano.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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