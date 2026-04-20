Leonardo Bonucci ha parlato di un possibile nuovo allenatore per la Nazionale, suggerendo il nome di Pep Guardiola come una scelta innovativa. Dopo le recenti dimissioni di alcuni dirigenti e allenatori, l’ex difensore rimane coinvolto nelle attività della Federazione come collegamento con i giovani convocati per le partite di giugno. La discussione sulla guida tecnica della squadra nazionale continua a essere al centro del dibattito, senza comunque conferme ufficiali.

Quando gli dicono che Ruud Gullit ha ricordato che mancano giocatori come lui e Chiellini nella nazionale che non si è qualificata al Mondiale si dice emozionato. «Sono dette da una grande icona del calcio e dello sport. Al di là delle capacità nostre, l’importante è ricostruire dalle basi il calcio italiano: è vero che siamo sempre partiti dalla difesa per costruire le squadre, ma dobbiamo avere il coraggio di buttare i giovani nella mischia. Per far tornare l’Italia rispettata e rispettabile». «Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli e dietro altri che si stanno costruendo, Credo che con Donnarumma, Tonali, Bastioni, Calafiori, Palestra, Pio Esposito, Scamacca, i giocatori ci siano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonardo Bonucci: «Il prossimo allenatore della Nazionale? Perché non Pep Guardiola. Sarebbe un cambio radicale e sognare non costa nulla»

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