Pirateria IPTV operazione Guardia di Finanza | indagati e sequestri tra Sondrio e Monza

Cinque persone sono state denunciate tra Sondrio e Monza nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria IPTV. Sono stati sequestrati apparecchi e server utilizzati per la distribuzione illegale di servizi televisivi. Oltre 100 clienti sono stati coinvolti nell’uso di questi servizi non autorizzati. L’indagine ha portato al sequestro di materiali e alla scoperta di un sistema di distribuzione illecito di contenuti televisivi.

Operazione contro la pirateria IPTV tra Sondrio e Monza: 5 indagati, sequestri e oltre 100 clienti coinvolti nell’uso illecito di servizi TV. L’operazione, denominata “Sempre sul pezzo”, ha permesso ai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna, supportati da personale esperto di crimini informatici (Computer Forensics), di identificare cinque soggetti che, in associazione tra loro, svolgevano un’ attività economica organizzata finalizzata alla cessione al dettaglio di dispositivi di decodificazione speciale. Questi strumenti consentivano l’accesso a servizi criptati come servizi televisivi, film, serie tv e manifestazioni sportive, forniti a pagamento in ogni area del mondo, sia in diretta sia on demand, a un numero significativo e crescente di clienti, pari ad almeno 115 utenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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