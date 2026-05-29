Pippo Baudo salta il documentario celebrativo | i motivi della Rai

Da dilei.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai ha deciso di non trasmettere il documentario celebrativo dedicato a Pippo Baudo. La scelta è stata comunicata senza dettagli sui motivi che hanno portato a questa decisione. Il conduttore è noto per aver pronunciato la frase “L’ho inventato io”, che è entrata nel linguaggio collettivo. La produzione del film era prevista per ricordare la carriera di Baudo e il suo ruolo nella televisione italiana. La decisione di non andare in onda è stata confermata dai responsabili della rete.

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La televisione italiana ha avuto un volto, un passo elegante e una sola frase che è rimasta scolpita nella storia del costume:  “L’ho inventato io”. Non era solo un vezzo, ma una verità assoluta. Se la tv non l’ha inventata direttamente  Pippo Baudo, di certo il presentatore siciliano ne ha scritto, diretto e plasmato le pagine più importanti per oltre sessant’anni. Per questo motivo, l’attesa per il grande omaggio che il servizio pubblico stava preparando per il prossimo 7 giugno era altissima: una data simbolica, il giorno in cui il “Superpippo” nazionale – scomparso il 16 agosto 2025 – avrebbe compiuto 90 anni. Eppure, con un colpo di scena che lascia l’amaro in bocca ai telespettatori, la prima serata di  Rai 1  dedicata al Re del piccolo schermo è saltata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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