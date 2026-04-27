EA Sports ha pubblicato un nuovo obiettivo nel gioco per ottenere gratuitamente Kirsty Hanson, parte del Team of the Season. La versione TOTS Menzioni d’Onore con un punteggio di 91 di overall permette ai giocatori di sbloccare il giocatore senza costi aggiuntivi. L’obiettivo è disponibile attraverso il completamento di determinate sfide nel gioco, offrendo così l’opportunità di aggiungere Hanson alla propria rosa.

Il Team of the Season si allarga: EA Sports rilascia l’obiettivo dedicato a Kirsty Hanson. Una versione Menzioni d’Onore TOTS da 91 OVR che promette di seminare il panico sulle fasce. Ecco la guida rapida per aggiungerla al vostro club senza spendere un credito. Mentre il mercato dei TOTS Premier League tocca cifre folli, gli obiettivi Live offrono l’occasione perfetta per rinforzare la squadra con qualità. Kirsty Hanson, stella dell’Aston Villa e della nazionale scozzese, riceve una carta 93 di Velocità e un clamoroso 5 stelle Piede Debole che la rende pericolosa da ogni posizione. Se cercate un’ala agile e letale sotto porta, questa è la sfida che fa per voi.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, FRECCIA SCOZZESE: COME SBLOCCARE HANSON MO TOTS “GRATIS”

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