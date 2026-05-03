FC 26 IL RITORNO DEL CAPITANO | COME SBLOCCARE LÚCIO EROI FUT BIRTHDAY

EA Sports ha lanciato una sfida dedicata a Lúcio, il noto difensore brasiliano, in occasione del suo Eroi FUT Birthday. La carta, con un punteggio complessivo di 91, mette in evidenza il suo ruolo di protagonista nel settore difensivo, con miglioramenti significativi alle abilità e al piede debole. Questa versione celebra la carriera del giocatore, famoso per la sua presenza nel reparto difensivo e per il suo stile di gioco.

Il muro brasiliano torna a dominare l’area di rigore. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata a Lúcio in versione Eroi FUT Birthday: una carta da 91 OVR che celebra la sua leggendaria carriera con un upgrade clamoroso alle mosse abilità e al piede debole. Ecco come completare la sua SBC. Mentre l’evento TOTS continua a regalare emozioni, arriva una Sfida Creazione Rosa che farà battere il cuore ai fan della Bundesliga e della nazionale brasiliana. Lúcio riceve una versione speciale che non solo ne esalta le doti fisiche e difensive, ma lo trasforma in un difensore tecnico unico grazie alle 5 stelle mosse abilità e 5 stelle piede debole. Una combinazione rarissima per un centrale di difesa, capace di impostare il gioco con la precisione di un trequartista.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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