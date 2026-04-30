Nel primo trimestre del 2026, secondo le stime dell’Istat, il Prodotto interno lordo corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, l’inflazione ha registrato un incremento del 2,8% ad aprile. Questi dati forniti dall’istituto nazionale di statistica riflettono gli ultimi andamenti dell’economia italiana.

Nel primo trimestre del 2026 l’ Istat stima che il Prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% in termini tendenziali. Il primo trimestre del 2026, ricorda l’ Istat, ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2025. La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dei servizi e di una diminuzione in quello dell’agricoltura e dell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pil, stime Istat: “+0,2% nel primo trimestre, +0,7% sull’anno”. L’inflazione corre: “+2,8% ad aprile”

Notizie correlate

Leggi anche: Istat stima Pil +0,2% nel primo trimestre, +0,7% su anno

Pil, Istat conferma +0,3% in quarto trimestre 2025, +0,8% su annoNel quarto trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dfp, Istat risponde a governo dopo le polemiche e insiste sul deficit: cosa succede; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Stime economiche già superate: ci vorrà la revisione; Eurostat, deficit al 3,1%. L’Italia resta in procedura per disavanzo eccessivo.

Pil: Istat stima +0,2% in 1* trim, +0,7% su annoScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

PIL, Istat: stima primo trimestre +0,2%, +0,7% su anno(Teleborsa) - L'Istat ha pubblicato la stima preliminare del PIL per il primo trimestre 2026, che mostra una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% in termini tendenziali, s ... finanza.repubblica.it

Istat, il Pil del primo trimestre cresce dello 0,2%. A marzo calano gli occupati, -30mila sull'anno #ANSA - facebook.com facebook

Dfp. Gimbe: “Rapporto spesa sanitaria/Pil congelato al 6,4% fino al 2029. A rischio bilanci regionali e erogazioni prestazioni” quotidianosanita.it/studi-e-analis… x.com