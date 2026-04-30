Istat stima Pil +0,2% nel primo trimestre +0,7% su anno
Nel primo trimestre, l'Istat ha stimato una crescita del PIL dello 0,2%, con un aumento del 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita acquisita per il 2026 si attesta allo 0,5%. Questi dati segnano una leggera ripresa economica rispetto ai trimestri precedenti, senza modificare significativamente il trend complessivo.
La crescita acquisita per il 2026 è pari allo 0,5%. Si tratta di quella che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell’anno.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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